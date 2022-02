Atalanta: Percassi, Pagliuca opportunità di crescita

(ANSA) - BERGAMO, 19 FEB - "Un'opportunità colta per far crescere la squadra scegliendo di rimanere legati al Club". Così Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha commentato il closing dell'operazione per la cessione del 55% delle azioni societarie alla cordata di investitori capitanata da Stephen Pagliuca.

"In oltre dieci anni abbiamo portato la società a risultati che forse nessuno si sarebbe aspettato da una squadra di provincia. - si legge nel comunicato congiunto pubblicato sul sito web nerazzurro -. L'Atalanta, nelle cui file militavo negli anni '60 è nel mio cuore così come è nel cuore di migliaia di tifosi che la supportano. Ci attendono grandi sfide e la mia convinzione è che la Partnership con investitori di così alto profilo non potrà che accelerare il nostro percorso di crescita".

Pagliuca, presidente del fondo Bain capital, ha a sua volta commentato l'accordo: "Siamo estremamente felici di entrare in partnership con la famiglia Percassi e di essere di supporto per il futuro sviluppo del club. L'Atalanta e i Boston Celtics condividono gli stessi valori sportivi: spirito di squadra ed un legame unico con le proprie tifoserie e comunità - chiude -.

Riteniamo che la famiglia Percassi abbia costruito basi solidissime su cui lavorare insieme per un rafforzamento globale del marchio, con l'obiettivo di favorire una ulteriore diversificazione e crescita dei ricavi, permettendo al club di diventare sempre piu' competitivo su scala italiana e internazionale". (ANSA).