Roma: ufficiali 4 casi di Covid nel gruppo squadra

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Alle assenze per squalifica (Mancini) e quelle per infortunio (El Shaarawy, Spinazzola, Zaniolo e Ibanez) si uniscono anche quelle per casi di Covid. Confermate le quattro positività sintomatiche emerse nel gruppo squadra della Roma, i calciatori sono già sottoposti a isolamento fiduciario e stanno bene. Tutti erano in possesso del green pass rafforzato . (ANSA).