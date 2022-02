Calcio:Atalanta-Torino si giocherà,respinto ricorso bergamaschi

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - La Corte Sportiva d'Appello della Figc ha respinto il ricorso dell'Atalanta contro la decisione del giudice sportivo in merito alla gara Atalanta-Torino dello scorso 6 gennaio. Il match, valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie A, si dovrà quindi giocare.

Il Torino non si era presentato a Bergamo dopo il provvedimento dell'ASL 'Città di Torino' che imponeva un periodo di quarantena domiciliare per il gruppo squadra per via dei numerosi casi Covid riscontrati. (ANSA).