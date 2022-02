Lazio: Sarri, Europa League è dura ma vogliamo farla bene

(ANSA) - OPORTO, 16 FEB - "L'Europa League è una manifestazione dispendiosa, non è semplice. Con il Chelsea in Europa League eravamo una corazzata, era più semplice. Per noi è un palcoscenico europeo e ci vogliamo stare dentro bene. Ci possono stare squadre più forti di noi ma ci vogliamo stare dentro bene. Rimanerci più a lungo possibile è sempre un prestigio, per la squadra e per i giocatori".

Lo dice il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, alla vigilia dell'andata dello spareggio di Europa League contro il Porto all'Estadio do Dragao. (ANSA).