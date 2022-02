Calcio: Gravina "Lega A è autonoma, mi auguro leadership forte"

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "La Lega di A è sempre stata autonoma nell'ambito dei principi dell'ordinamento sportivo. Chi dice che non lo è mai stato perché la federazione ha bloccato non si sa cosa, ha un modo sbagliato per approcciare le carenze che il mondo del calcio manifesta" lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, nella conferenza stampa post Consiglio Federale.

"Quello che mi auguro è di avere una Lega forte che rivendichi una leadership di contenuti, non urlata perché così non gli verrà mai riconosciuta. Vogliamo una Lega in grado di essere la motrice del calcio italiano", ha concluso Gravina.

