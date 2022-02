Calcio: Figc; scudetto donne, dal prossimo anno i play off

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il Consiglio della Figc ha approvato il nuovo format della serie A femminile: dal 2022/23, stagione nella quale si realizzerà il passaggio al professionismo, il massimo campionato sarà strutturato a 10 squadre e si svolgerà in due fasi. Nella prima fase, le squadre partecipanti si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Successivamente, nella seconda fase, le prime 5 della graduatoria accederanno a una poule scudetto, con il palio iltitolo di Campione d'Italia e l'accesso alla Women's Uefa Champions League. Le ultime 5 si affronteranno, invece, in una poule retrocessione, l'ultima scende direttamente in Serie B e la penultima sarà impegnata in una gara di play out contro la seconda in classifica del campionato cadetto. Le 5 squadre di ciascuna poule si sfidano in un girone all'italiana con 4 gare di andata e 4 gare di ritorno su 10 giornate (2 turni di riposo cad). In questa seconda fase, le società ripartiranno con i punti conseguiti nella prima fase. In totale, le giornate passano da 22 a 28, con un aumento del livello tecnico della competizione. Contestualmente, viene ripristinata la formula della Supercoppa in gara unica in luogo della Final Four.

