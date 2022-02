Calcio: Napoli;Lobotka e Politano ko, assenti con Barcellona

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Niente Barcellona per Lobotka e Politano. Questa la notizia resa nota dallo staff medico del Napol che ha esaminato i due calciatori infortunatisi contro l'Inter Nella mattinata, comunica il Napoli, Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l'iter riabilitativo.

Assente contro il Barcellona in Europa League giovedì anche Lozano. (ANSA).