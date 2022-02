Coppa Italia: Juve; Allegri, con il Sassuolo torna Bonucci

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - "Bonucci tornerà titolare e poi vedremo come gestirlo perché è fermo da tanto", annuncia il tecnico della Juventus Allegri. il difensore, dunque, è pronto a giocare dal primo minuto dei quarti finale di Coppa Italia, domani contro il Sassuolo. "La squadra in generale sta bene, domani potrebbe anche giocare Kaio Jorge - spiega Allegri - e in porta ci sarà Perin: gli assenti saranno Chiellini, Kean per squalifica e Bernardeschi, che dovrebbe rientrare venerdì".

