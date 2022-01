Coppa di Francia: continua favola Bergerac, è ai quarti

(ANSA) - PERIGUEUX, 30 GEN - Continua la favola del Bergerac-Perigord, squadra del campionato N2, equivalente transalpino della Serie D italiana, che ha raggiunto i quarti di finale della Coppa di Francia battendo per 1-0 (rete di Romain Escarpit al 31' st) il St. Etienne, ultimo in classifica ma pur sempre una squadra della Ligue 1.

Così ora, a conferma del fascino della Coppa nazionale francese, ci saranno due club di quarta serie nei quarti di finale, un caso più unico che raro. Infatti oltre al Bergerac tornerà in campo il Versailles, altra squadra di N2 che ieri ha eliminato il Tolosa. (ANSA).