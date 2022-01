Coppa d'Africa: Tunisia esonera ct Kebaier

(ANSA) - TUNISI, 30 GEN - A meno di due mesi dal doppio spareggio contro il Mali che metterà in palio un posto per i Mondiali in Qatar, la federcalcio della Tunisia ha deciso di esonerare il tecnico della nazionale, il 51enne Mondher Kebaier che era in carica da metà del 2019. Al suo posto subentra uno degli assistenti, Jalel Kadri.

La decisione è stata presa in seguito alle eliminazione delle 'Aquile di Cartagine' in Coppa d'Africa, ad opera del Burkina Faso che ieri ha vinto per 1-0 la sfida dei quarti di finale.

(ANSA).