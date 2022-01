Calcio: Fazio rescinde e non farà causa alla Roma

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Federico Fazio ha rescisso consensualmente il proprio contratto con la Roma in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Questo ha comportato anche alla rinuncia del difensore argentino alla causa nei confronti del club dove chiedeva un indennizzo di due milioni di euro per esser stato messo fuori rosa per volere della società già dopo lo scontro Dzeko-Fonseca dello scorso anno per un comportamento non idoneo avuto da Fazio con l'allenatore. Al calciatore nel periodo fuori rosa è stato comunque consegnato un programma di lavoro settimanale da svolgere a Trigoria e sono state offerte diverse proposte, tra cui quella del Cadice (città natale della moglie), tutte rifiutate dal giocatore. Filtra soddisfazione dalla società per l'epilogò del caso Fazio che ora può firmare con la Salerntina. (ANSA).