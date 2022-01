Mercato al rush finale: Gosens è fatta, ok per Vlahovic

Comincia come da tradizione all'Hotel Sheraton Milan San Siro il rush finale del calcio mercato invernale edizione 2021-2022, questa volta in concomitanza con l'assemblea di Lega di Serie A nello stesso albergo. Si tratta ad oltranza degli ultimi quattro giorni di negoziati che dovranno chiudersi tassativamente entro le 20 di lunedì 31 gennaio. Una sessione molto vivace che nelle ultime ore ha visto come colpo principale il passaggio dall'Atalanta all'Inter di Robin GOSENS che dopo le visite ha firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi 4 anni e mezzo con un ingaggio a salire fino a 2,5 milioni con bonus. Ai bergamaschi una cifra intorno ai 25 milioni.



In casa Juventus ormai è fatta per Dusan VLAHOVIC, visto che la dirigenza bianconera ha trovato l'accordo anche con gli agenti del calciatore sulla commissione da corrispondere. Manca solo la firma dei contratti, ma è una formalità. Intanto c'è chi è con le valige in mano: Alvaro MORATA è a Madrid e sta aspettando notizie per capire se riuscirà a lasciare Torino con destinazione Barcellona. I blaugrana sono sempre alla finestra, ma l'Atletico Madrid non ha ancora dato il via libera per la sua partenza in prestito. Per questo la situazione è al momento ferma, si attendono eventuali novità in questi ultimi giorni di trattative. La Juve lavora anche per prendere NANDEZ del Cagliari, mentre BENTANCUR potrebbe passare all'Aston Villa.



Si muove anche il Milan: depositato in Lega nella giornata il contratto del classe 2004 Marko LAZETIC che ha svolto le visite mediche. Arriva dalla Stella Rossa e si trasferisce in rossonero a titolo definitivo sulla base di circa 4 milioni. Per la difesa piace sempre Malick THIAW, classe 2001 dello Schalke, ma affare complicato per le richieste del club tedesco ritenute alte dai rossoneri (8/10 milioni).



Sbarca alla Fiorentina dal Basilea l'attaccante Arthur CABRAL: operazione da 16 milioni di euro. Si aprono nuovi scenari di mercato per la Roma: Amadou DIAWARA apre al trasferimento: è andato bene l'incontro fra Tiago Pinto e l'agente del giocatore, che ha quindi sciolto gli ultimi dubbi. Adesso si valutano opportunità sia in Italia (Cagliari e Samp interessate) sia all'estero, leggi Valencia. Una cessione quella del centrocampista giallorosso che potrebbe portare a Trigoria un altro elemento desiderato da Mourinho, lo svizzero dell'Arsenal Granit XHAKA.



La Lazio continua a lavorare con il Maiorca per il trasferimento di MURIQI in Spagna in prestito con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni (senza obbligo). Si sta ancora lavorando sui dettagli ma si può chiudere.