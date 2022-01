Juventus e Vlahovic a un passo, attesa per la fumata bianca

Juventus e Dusan Vlahovic a un passo dal matrimonio. E' quando trapela in ambienti sportivi torinesi, dove la fumata bianca è attesa a breve. I due club sarebbero alle prese per definire la formula della trattativa, tra parte fissa e parte legata ai bonus, con l'attaccante che non aspetta altro che partire per Torino e iniziare l'avventura in bianconero. La notizia sta facendo impazzire i tifosi sui social, dove si moltiplicano i fotomontaggi dell'attaccante con la maglia della Juventus.



Indagini sono state avviate dalla Digos per risalire a chi ha messo gli striscioni contro Dusan Vlahovic a Firenze, nelle strade vicine allo stadio Franchi, e per questo scopo vengono già visionate le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona. Inoltre la stessa Digos, secondo quanto si apprende, ha attivato una vigilanza dinamica per monitorare eventuali proteste. Le pattuglie, tra l'altro, prestano attenzione ai possibili raduni di gruppi di tifosi che potrebbero assembrarsi in zone della città ritenute sensibili. Sorveglianza della Digos anche sul tenore dei commenti scritti sui social web network in merito alla vicenda del calciatore, che in base ai rumors di mercato potrebbe lasciare la Fiorentina.