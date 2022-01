Fiorentina: Pradè, Vlahovic? Chiediamo 70 milioni cash

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - "Vlahovic? Le porte della Fiorentina sono aperte a tutto e a tutti, siamo pronti a qualunque evenienza, anche in questo mercato, anche per metterci ad un tavolo e prolungare, ma abbiamo bisogno di capire cosa vogliono il giocatore e i suoi procuratori. Siamo una società che fattura 75 milioni, non possiamo perdere Dusan a parametro zero. La valutazione è di 70 milioni? Sì, senza contropartite e senza pagamenti dilazionati". Lo ha detto il ds viola, Daniele Pradè, a Sportitalia, sottolineando che sono state "ricevute offerte ufficiali per lui, molto sostanziose ma da parte dell'agente di Vlahovic non abbiamo mai alcun riscontro".

(ANSA).