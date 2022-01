Calcio: Inter; Dzeko, ci sta soffrire ma importante vincere

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - "Non ci sono partite facili. Anche oggi abbiamo visto che è stata una delle più difficili, ma veniamo da partite giocate in 120', una tosta a Bergamo, per cui ci sta anche soffrire. L'importante è vincere alla fine". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Edin Dzeko, dopo la vittoria con il Venezia, intervistato da Dazn. "Esultanza rabbiosa? Quando fai gol all'ultimo minuto devi esultare così. Mancavano sicuramente i miei gol, ma quando la squadra vince è sempre importante", ha aggiunto.

"Inzaghi non mi ha sostituito? Capisce di calcio, ha giocato, sa che posso risolverla anche all'ultimo. Loro giocavano tutti dietro, non ci davano spazio, ma i gol possono arrivare anche all'ultimo minuto. Derby? La sosta viene nel momento giusto.

Siamo un po' stanchi tutti, speriamo inoltre che il campo di San Siro possa migliorare perché è un disastro. La palla si ferma tanto e diventa più difficile. Ora riposiamoci e pensiamo al Milan. Penalizza entrambe un campo così", ha concluso. (ANSA).