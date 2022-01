Premier: Everton affida interim panchina a Ferguson

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - L'Everton ha affidato la panchina rimasta vuota dopo l'esonero di Rafa Benitez ad un suo ex giocatore, Duncan Ferguson, che ha avuto un incarico ad interim in attesa di una soluzione a lungo termine che potrebbe essere Wayne Rooney, hanno annunciato i Toffees.

"E' la seconda volta che Ferguson assume un ruolo ad interim per il club, avendo permesso alla squadra di prendere cinque punti in tre partite contro Chelsea, Manchester United e Arsenal nel dicembre 2019", ricorda il club, che allora affidò poi la squadra a Carlo Ancelotti. L'Everton prosegue spiegando che il nome del successore di Benitez sarà "annunciato a tempo debito".

Dopo aver rinunciato a richiamare il ct del Belgio, Roberto Martinez, che li aveva guidati dal 2013 al 2016, i Toffees avrebbero secondo i media puntato su un'altra ex gloria del club, Wayne Rooney. (ANSA).