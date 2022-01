Covid: Udinese; Marino, la Serie A ora ha poca regolarità

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "E' stata incomprensibile la decisone di farci giocare con l'Atalanta, per altre squadre è stato deciso di rinviare. E' chiaro che c'è un conflitto di competenza tra le Asl e la Lega di serie A. Certo è che il campionato in questo momento di regolarità ne ha poca". Così ai microfoni di Radio Anch'io sport il direttore tecnico dell'Udinese Pierpaolo Marino: "noi ci aspettiamo che su questa partita (persa 6-2, ndr) venga fatta giustizia. La nostra polemica non riguarda ovviamente l'Atalanta ma chi ci ha fato giocare". Il campionato dell'Udinese falsato? "Certo - afferma Marino - ci siamo ritrovati a un mese dalla vittoria di Cagliari in condizioni di classifica ben diverse, dobbiamo ricucire le ferite. Spero nuovo protocollo possa servire a evitare queste disparità". (ANSA).