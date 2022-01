Bundesliga: tripletta Lewandowski, il Bayern riparte

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il Bayern Monaco ha ripreso a correre dopo l'inattesa sconfitta di una settimana fa col Borussia Moenchengladbach e la ripartenza porta la firma del solito Robert Lewandowski che con una tripletta ha contribuito in gran parte alla vittoria per 4-0 sul campo del Colonia. Il polacco, che ha segnato già 23 reti in 19 giornate, ha aperto le marcature nel primo tempo prima del raddoppio di Tolisso e nella ripresa con altre due reti ha chiuso la gara Il Bayern ora è tornato ad avere sei i punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, 46 contro 40, mentre dietro alle rivali c'è una voragine ma si lotta ugualmente per gli altri due posti in Champions League. L'Hoffenheim, battuto 2-1 dall'Union Berlino, resta terzo con 31 punti a fianco della squadra della capitale.

In lizza resta anche il Friburgo, quinto con 30 punti, nonostante la pesante sconfitta di ieri sera a Dortmund (5-1).

