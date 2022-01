Covid:Premier;Burnley con pochi giocatori,5/a sfida rinviata

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Ancora un rinvio per il Burnley. La partita contro il Leicester, in programma domani alle ore 16, è stata rinviata a causa di un focolaio che ha colpito i 'clarets'. La squadra della contea del Lancashire, infatti, non arriva al numero minimo di calciatori disponibili che, secondo il protocollo della Premier League, è fissato a 13 atleti di movimento, più un portiere.

Per il Burnley allenato da Sean Dyche si tratta della quinta partita rinviata del calendario della Premier League: quattro sono state posticipate per Covid e una per il maltempo. (ANSA).