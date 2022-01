Calcio: Bayern; miocardite post covid, si ferma Alphonso Davies

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Alphonso Davies, 21enne canadese difensore del Bayern Monaco, soffre di una "lieve infiammazione del muscolo cardiaco" (miocardite) probabilmente a seguito del Covid, e dovrà stare a riposo per diverse settimane, ha rivelato l'allenatore dei bavaresi, Julian Nagelsmann.

Il problema non dovrebbe essere più che un fastidio, ha risposto Nagelsmann alla domanda sulla gravità di questa infiammazione. I medici non hanno certezze scientifiche sull'origine della patologia, "ma è grande la probabilità che derivi dal Covid", ha ammesso l'allenatore. "Starà fuori per un tempo indefinito. Non è così drammatico, ma deve guarire e ci vorrà del tempo", ha aggiunto.

Altri sei giocatori colpiti dal Covid torneranno nella rosa domani, per la trasferta di Colonia ma, ha detto Nagelsmann, solo il capitano Manuel Neuer e Corentin Tolisso sono pronti per giocare dal primo minuto. Gli altri, Leroy Sané, Dayot Upamecano, Omar Richards e Tanguy Nianzou "sono in fase di recupero, ma non abbastanza per andare in campo dall'inizio".

(ANSA).