Supercoppa, Chiellini: "Inter forte, ma finale è cosa diversa"

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - "L'Inter ha grandi qualità e lo ha sempre dimostrato, ma una finale è totalmente diversa dal campionato e può succedere di tutto". Così il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, alla vigilia della Supercoppa Italiana contro i nerazzurri. "Ci giocheremo il titolo con umiltà e fiducia - aggiunge il capitano bianconero - e la vittoria di Roma può darci adrenalina e fiducia: dobbiamo però avere equilibrio e trovare continuità, mentalmente non siamo stati bravi ad averla". E sul regolamento della Supercoppa: "Spero che lo cambino, non ha senso far saltare una finale per un cartellino preso in campionato" dice Chiellini sul tema squalificati, con De Ligt e Cuadrado costretti a saltare la Supercoppa. (ANSA).