Napoli: distorsione per Insigne, stop di 15 giorni

Insigne, in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato l'iter riabilitativo. Lo comunica il Napoli che parla dello stop che fermerà per circa due settimane il capitano azzurro per il trauma distorsivo all'adduttore.

Visite anche per Osimhen che stamattina si è sottoposto a tac di controllo alla faccia che ha dato un buon esito. L'attaccante nigeriano guarito dal covid potrà ora tornare ad allenarsi in gruppo con la mascherina; il giocatore verificherà così il contatto in campo per dare ai medici il controllo sul suo ritorno in una partita.