Giudice sportivo: 1 turno a De Ligt, Cuadrado, Berardi e Tonali

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Sono in tutto 13 i giocatori squalificati dopo l'ultima giornata del campionato di Serie A dal giudice sportivo. Si tratta di Ivan Ilic (Verona), Matthijs De Ligt (Juventus), Michael Svoboda (Venezia) Mattia Viti (Empoli), Domenico Berardi (Sassuolo), Julian Chabot (Sampdoria), Bryan Cristante (Roma), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Norbert Gyomber (Salernitana), Roger Ibanez (Roma), Rodrigo Nascimento (Udinese), Sandro Tonali (Milan) e Johan Felipe Vasquez Ibarra (Genoa).

il giudice ha poi inflitto una ammenda di 10.000,00 euro al Verona per avere suoi sostenitori "al 1° ed al 10° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria" e di 3.000 euro al Genoa per avere suoi sostenitori", nel corso della gara, lanciato alcuni oggetti sul terreno di giuoco in direzione dei giocatori della squadra avversaria". (ANSA).