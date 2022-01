Calcio:Tuanzebe a Napoli, si è allenato e domani può giocare

(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - Dopo l'ufficializzazione dell'ingaggio del difensore congolese, naturalizzato inglese, Axel Tuanzebe, arrivato in prestito fino al 30 giugno prossimo dal Manchester United, formalizzata ieri con il consueto tweet del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ('Benvenuto Axel''), il calciatore si è allenato oggi per la prima volta nel Centro Tecnico di Castel Volturno. Il difensore, che ha scelto la maglia numero 3, potrà scendere in campo già domani pomeriggio nella partita che il Napoli giocherà al Maradona con la Sampdoria.

In un video diffuso attraverso il canale Twitter della Società, Tuanzebe ha salutato i suoi nuovi tifosi. ''Ciao a tutti i tifosi del Napoli - ha detto in inglese il calciatore - sono Axel Tuanzebe. Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di vedervi allo stadio''. E ha concluso in italiano: ''Forza Napoli Sempre''.

Tuanzebe, cresciuto nelle giovanili del Manchester United, ha debuttato in Premier League nella stagione 2016/2017.

Nell'estate del 2018 è stato ceduto in prestito all'Aston Villa, poi il ritorno al Manchester per due stagioni, fino al nuovo prestito con l'Aston Villa nel 2021. Tuanzebe è stato anche convocato nelle Nazionali inglesi Under 17, Under 19 e Under 21.

