Calcio:Lazio; Sarri,con Inter voglio gara di grande coraggio

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - "Domani sarà una partita difficile.

Dalla mia squadra vorrei vedere una partita di grande coraggio senza retropensieri". Lo dice il tecnico della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia della trasferta a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi. "Giocheremo contro una squadra forte in uno stadio non semplice", ha proseguito il tecnico toscano, che sull'assenza di Francesco Acerbi precisa: "Anche Leiva può giocare da centrale, lo ha già fatto a Liverpool e anche con noi. Ma Radu nell'ultimo mese ci ha dato grandi segnali ed è giusto prenderlo in considerazione in questo momento". "Il rinnovo? Non so se il contratto è già arrivato, non chiamo il mio avvocato il giorno prima della partita. Ma se arriva si firma…". (ANSA).