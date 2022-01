Calcagno: "Servono norme certe e applicazione uniforme"

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - "Si spera di avere a breve norme certe che permettano di concentrarsi solo sulla partita del fine settimana e sugli aspetti tecnico-sportivi della nostra professione. Auspichiamo un'applicazione uniforme delle norme a livello nazionale per garantire omogeneità e sicurezza, evitando il contenzioso di questi giorni. I calciatori hanno dato un grande segnale di responsabilità, completando per il 98% il ciclo vaccinale. Fino a oggi la macchina non si è fermata, anche grazie al comportamento dell'intera categoria e agli sforzi fatti da tutto il sistema". Così Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori.

"In Serie A continuiamo a patire l'ingolfamento strutturale dei calendari, quindi un'eventuale sospensione temiamo possa incidere sul format e quindi sull'equilibrio economico di tutto il sistema. Sarebbe chiaramente un aspetto preoccupante - aggiunge -. Il nostro mondo ha mostrato grande responsabilità: in queste settimane la Serie B, la Serie C e le categorie apicali del mondo dilettantistico si sono fermate, assieme allo sport di base, per cercare di capire quali siano le modalità migliori per andare avanti. La Serie A ha un problema che non può essere sottovalutato, è il motore dell'intero sistema e un indotto molto importante che non riguarda soltanto i calciatori o gli addetti ai lavori".

"Ci sono calciatori che disputano più di 70 partite all'anno, 50 delle quali con meno di 5 giorni di recupero tra una partita e l'altra. È un problema che oggi è sul tavolo non soltanto a livello federale ma soprattutto a livello internazionale.

Dev'essere il primo punto da mettere all'ordine del giorno delle nostre agende", conclude. (ANSA).