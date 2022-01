Samp: D'Aversa "nel secondo tempo black out inspiegabile"

(ANSA) - GENOVA, 06 GEN - Una sconfitta pesante quella subita dalla Sampdoria contro una diretta concorrente per la salvezza.

Una sconfitta che lascia tanto rammarico al tecnico D'aversa.

"Nel primo tempo dopo il vantaggio abbiamo avuto cinque occasioni per aumentare il bottino e in serie A quando trovi una squadra in difficoltà devi essere bravo a sfruttare le occasioni se ne hai la possibilità e nel primo tempo ne abbiamo avute ma non siamo stati bravi. Poi succede che un singolo episodio come l'infortunio di Yoshida e il giallo su Ekdal in un reparto già deficitario faccia sì che la partita cambi. Merito al Cagliari che nel secondo tempo ha avuto più determinazione e voglia di noi di portare a casa un risultato positivo". Una Sampdoria che proprio nella ripresa si è sciolta nonostante fosse in vantaggio. "Credo abbia inciso l'episodio dell'infortunio a Yoshida ma dovevamo essere più bravi nel concretizzare le occasioni nel primo tempo. Se fossimo andati al riposo con un risultato diverso anche le situazioni negative sicuramente non avrebbero influito come è stato. C'è da rammaricarsi per non aver chiuso la partita. Nel secondo tempo la differenza l'ha fatta l'atteggiamento, c'è stato un black out, non so per quale motivo e lo analizzeremo con calma". (ANSA).