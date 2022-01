Cda Sampdoria, a Lanna e Romei parte sportiva

(ANSA) - GENOVA, 05 GEN - Si è svolto presso la sede di Corte Lambruschini a Genova e in videoconferenza, il cda della Sampdoria. "Come da ordine del giorno - si legge nella nota della società - sono state attribuite le deleghe operative: l'area sportiva è stata affidata al presidente Marco Lanna e ad Antonio Romei mentre l'area finanziaria-gestionale è stata affidata ad Alberto Bosco e a Gianni Panconi". Per il reintegro di Carlo Osti bisognerà aspettare ancora qualche giorno visto che a settembre era stato sospeso dall'ex presidente Massimo Ferrero: c'è qualche passaggio in più da fare dal punto di vista burocratico ma entro fine settimana potrebbe tornare nel ruolo del responsabile dell'area tecnica. (ANSA).