Francia: Clement nuovo tecnico del Monaco

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Il Monaco ha ufficializzato il nome del tecnico che prende il posto di Niko Kovac, esonerato giorni fa. Si tratta, come previsto, del belga Philippe Clement, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Quarantasette anni, Clement è stato sulla panchina del Bruges, che ha vinto il campionato nel 2020 e nel 2021. Ex centrocampista della nazionale belga, aveva precedentemente guidato il Genk al titolo di campione belga nel 2019.

Dopo 19 partite di Ligue1, il Monaco è sesto in classifica, a quattro punti dalla zona Champions League, ma a pesare sulla sorte di Kovac sono state le tante sconfitte, ben sei, ultima delle quali con la capolista Psg. Il campionato riprenderà venerdì prossimo con la prima giornata di ritorno e la squadra del Principato affronterà in trasferta il Nantes, che la segue ad un punto di distanza.

Intanto anche il Troyes - 15/o in classifica e club che fa parte del colosso City Group, proprietario del Manchester City e di altre nove squadre in vari Paesi e Continenti -, ha cambiato allenatore, scegliendo il City Group sceglie Irles per realizzare il 46enne Bruno Irles, che fino a domenica sedeva sulla panchina del Pau o Quevilly-Rouen, in Ligue2.

Curiosamente, l'ultima sua partita con la vecchia squadra è stata proprio contro il Monaco e gli è costata l'eliminazione dalla Coppa di Francia. (ANSA).