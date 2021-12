Paulo Sousa non è più il ct della Polonia, guiderà il Flamengo

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Paulo Sousa non è più il ct della Polonia. Lo ha annunciato la Federcalcio polacca, con un comunicato. Nella nota ufficiale si parla di risoluzione del contratto con l'allenatore portoghese, che pagherà alla stessa Federcalcio una penale (sembra per un importo pari a 300mila euro).

Paulo Sousa, che in Italia ha allenato la Fiorentina, adesso è atteso dalla panchina del Flamengo, in Brasile. Con il club carioca firmerà un accordo biennale. (ANSA).