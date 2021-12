City a tutta, 1-0 al Brentford e va a +8 sul Chelsea

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Il Manchester City allunga in vetta alla classifica della Premier League, vincendo a Londra, sul terreno del Brentford Community per 1-0 contro il Brentford, nel posticipo della 20/a giornata della Premier League. Ha deciso il match la rete dopo 16' di gioco del giovane Foden, servito dal belga De Bruyne. I 'citizens' di Pep Guardiola in classifica salgono a quota 50 punti, che vuol dire un netto +8 sul Chelsea che, questa sera, è stato fermato in casa sul pareggio (1-1) dal Brighton. (ANSA).