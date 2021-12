Liverpool battuto a Leicester, ora è a -6 dal City

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Trascinato dalle parate (almeno tre decisive) di Schmeichel e dal gol di Lookman, a segno al 14' st appena tre minuti dopo essere entrato al posto di Iheanacho, il Leicester ha battuto il Liverpool per 1-0. I Reds recriminano in particolare sul rigore che Salah si è fatto parare, al 16', da Schmeichel colpendo poi la traversa con un colpo di testa sulla respinta del portiere. Per il Liverpool è la prima partita di questo campionato conclusa senza segnare gol.

Ora il Liverpool, che rimane secondo in classifica ma è stato raggiunto dal Chelsea (che affronterà domenica a Londra) a quota 41, è a -6 dal Manchester City. (ANSA).