Alaves: via Calleja, in panchina arriva Mendilibar

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Poco dopo avere annunciato il licenziamento di Javier Calleja, l'Alaves ha confermato l'ingaggio di José Luis Mendilibar come nuovo allenatore fino alla fine delll'attuale stagione. Lo ha ufficializzato lo stesso club con sede nella città basca di Vitoria-Gasteizuna, specificando che la decisione legata all'avvicendamento in panchina era già stata presa da giorni, ma l'annuncio è stato ritardato a causa delle festività di Natale.

Mendilibar in passato ha allenato altre formazioni basche, come l'Athletic Bilbao e l'Eibar. L'Alaves attualmente occupa il terz'ultimo posto nella classifica della Liga, con 15 punti, gli stessi di Getafe ed Elche, uno in più del Cadice e 7 più del Levante, la seconda squadra di Valencia. (ANSA).