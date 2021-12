Calcio: Newcastle coraggioso, Cavani evita ko dello United

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - E' finita 1-1 Newcastle-Manchester United, partita della 19/a giornata in Premier League. Al St James' Park i padroni di casa, reduci da tre ko consecutivi, sono andati a segno per primi (7') grazie al bel gol di Saint-Maximin che ha approfittato di una indecisione difensiva di Varane. E, nonostante la classifica deficitaria (penultima con appena 11 punti dopo il pari di questa sera), la formazione allenata da Eddie Howe ha mostrato intraprendenza, tenendo a lungo l'iniziativa della partita, senza però riuscire a mettere al sicuro il risultato.

Con Cristiano Ronaldo in serata no, Ralf Rangnick in avvio di ripresa si è affidato a Cavani, subentrato a Greenwood. E l'uruguaiano ha ripagato la fiducia dell'allenatore tedesco cogliendo il pari con un destro da centro area che ha battuto Dubravka. Nel finale doppia clamorosa occasione per il Newcastle: Murphy ha colpito il palo alla sinistra di De Gea, palla ad Almiron ed il portiere è volato a deviare in angolo un pallone che sembrava già in rete.

Lo United sale a 28 punti (settimo posto) e, anche se ha due partite da recuperare a causa del Covid, la zona Champions resta lontana. (ANSA).