Paulo Sousa via da Polonia, vuole andare al Flamengo

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 26 DIC - Paulo Sousa ha deciso: vuole lasciare la panchina della nazionale polacca per andare ad allenare il Flamengo, dopo aver avuto un lungo colloquio nei giorni scorsi, a Lisbona, con i dirigenti del club carioca Marcos Braz e Bruno Spindel.

Così il portoghese ex centrocampista della Juve e tecnico della Fiorentina ha chiesto alla federcalcio della Polonia di rescindere il suo contratto, ricevendo un netto rifiuto da parte del presidente Cezary Kulesza, che ha definito il comportamento di Sousa "estremamente irresponsabile". Così ora il tecnico, con il supporto del Flamengo, sarebbe intenzionato a pagare una penale pur di andarsene.

Paulo Sousa è stato scelto dal club vice-campione del Sudamerica come successore di Renato Portaluppi dopo che la coppia Jorge Jesùs-Joao de Deus, attualmente alla guida del Benfica, nonostante in Portogallo sia a rischio esonero aveva declinato l'offerta di tornare a Rio dove aveva già guidato il Flamengo arrivando fino alla conquista della Coppa Libertadores.

