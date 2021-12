55 milioni al City, Barcellona prende Ferran Torres

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Anche in Spagna, come in serie A, il mercato di riparazione e' gia' partito: per domani e' attesa l'ufficializzazione da parte del Barcellona dell'ingaggio di Ferran Torres, attaccante del Manchester City e della nazionale spagnola, che il Barca ha acquistato per 55 milioni di euro più bonus. Il giocatore e' gia' arrivato oggi in Catalogna.

L'accordo col club inglese era stato raggiunto nei giorni scorsi, rivela El Mundo Deportivo: Torres, valenciano di nascita, 21 anni, era stato prelevato nel 2020 dal Valencia per andare alla 'corte' di Pep Guardiola. Ma in una stagione e mezza ha collezionato presenze a sprazzi.

Torres si sottoporra' a visite medice a Barcellona domani mattina, e poi avverra' l'ufficializzazione del trasferimento: la presentazione e' prevista per martedì. Per Xavi, si tratta del secondo rinforzo dopo il ritorno di Dani Alves: il club blaugrana dovra' pero' ritoccare ancora il monte ingaggi, per rispettare le regole del salary cap della Liga. Torres sta concludendo il recupero dalla frattura al piede, rimediata nella finale di Nations League contro la Francia, a Milano, lo scorso ottobre. In un paio di settimane dovrebbe essere pronto a giocare. (ANSA).