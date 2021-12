'Mea culpa' di Grealish, voglio fare di più per il City

Due gol e due assist in campionato. Finora il rendimento di Jack Grealish al Manchester City non è stato pari ai 100 milioni di sterline - 117 in euro, record assoluto in Premier League - versati dal club per acquistarlo dall'Aston Villa. E lo stesso nazionale 26enne non fatica ad ammetterlo in un'intervista a Sky Sport alla vigilia del Boxing day quando spera di tornare in campo contro il Leicester dopo essere stato relegato in panchina per punizione col Newcastle.

"Io ho molto di più da dare e qui è stato molto più difficile di quanto immaginassi", ha detto, confessando di essere rimasto sorpreso dall'altissimo livello che viene richiesto "dentro e fuori dal campo". "È incredibile, ma è per questo che i Citizens hanno avuto così tanto successo nelle ultime stagioni - ha proseguito -. Ho sentito che alcuni giocatori impiegano un anno, quindi potrebbe essere lo stesso per me. Nel 2022 voglio segnare più gol e fare più assist l'anno prossimo". Sulle spalle Grealish sente anche il peso del grande investimento fatto su di lui e spera di ripagarlo "segnando di più e vincendo titoli", specie dopo aver mancato l'assalto agli Europei con l'Inghilterra.