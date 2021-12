Inter-Torino a Guida, Giacomelli all'Olimpico

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - E' Guida l'arbitro designato per la partita Inter-Torino di mercoledì a S. Siro. Lo rende noto l'Aia. All'Olimpico per Roma-Sampdoria ci sarà Giacomelli, mentre Juventus-Cagliari verrà diretta da Dionisi. Di Bello è stato invece scelto per Empoli-Milan. (ANSA).