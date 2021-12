Calcio: serie A; Milan cerca riscatto, Napoli la ripartenza

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Dopo l'eliminazione dall'Europa, il Milan si getta a capofitto sul campionato dove, da prima della classe, vola a Udine contro i friulani che, dopo l'esonero di Gotti, sono stati affidati per il momento al suo secondo, Gabriele Cioffi. L'Inter, prima inseguitrice dei rossoneri, va a caccia del quinto successo di fila ospitando un Cagliari penultimo in classifica, mentre il Napoli, terza forza, ospita l'Empoli. Anche l'Atalanta, come i rossoneri, vuole cancellare l'amarezza della Champions contro un Verona meno brillante del solito.

Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, i rossoneri partono nettamente avanti sull'Udinese, vista la quota di 1,90, rispetto ai padroni di casa, offerti a 4,00 con il pareggio dato a 3,60. L'Inter vincente è data a quota rasoterra, 1,18, rispetto al 15 con cui sono offerti i rossoblù mentre il pareggio è dato a 7,00. Facile, nei pronostici, anche il compito del Napoli, che vede i tre punti a 1,33 rispetto al 9,00 dei toscani. Il successo dell'Atalanta a Verona si gioca a 1,90 mentre si raddoppia la posta, 3,80, per quello dei gialloblù.

Nessun problema dovrebbe incontrare la Juventus, data vittoriosa a 1,40, contro il Venezia, reduce da tre sconfitte consecutive e il cui successo è in quota a 8,50.

Discorso simile per la Roma contro lo Spezia nel Monday Night: il trionfo capitolino è dato a 1,42 mentre il blitz ligure pagherebbe sette volte la posta. Il Mapei Stadium di Reggio Emilia si appresta ospitare sfida che si preannuncia ricca di gol e spettacolo, tra Sassuolo e Lazio. I quotisti di Sisal Matchpoint vedono i ragazzi di Sarri leggermente favoriti a 2,50 contro il 2,75 dei padroni di casa con il pareggio che si gioca a 3,40. (ANSA).