Champions: gioia social Juve, Kean 'grande gioco squadra'

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "La verità suona come odio per coloro che odiano la verità!!!". E' un Moise Kean sibillino quello che su Instagram commenta l'1-0 sul Malmoe. "Grande gioco di squadra️️", aggiunge l'attaccante, autore del gol partita che ha permesso alla Juventus di chiudere in testa il girone Champions.

"Un primo posto di cui essere fieri", osserva sui social Daniele Rugani, ieri titolare in coppia con Leonardo Bonucci, che su Instagram guarda già alla gara di campionato contro il Venezia: "Sabato ci aspetta un'altra gara da vincere. #FinoAllaFine", è il commento social del difensore. Invita a continuare "su questa strada", Adrien Rabiot, così come Giorgio Chiellini, ieri capitano non giocatore: "Decisamente una bella serata! Avanti così", scrive sui social. Guarda oltre anche Alvaro Morata: "Next round!", scrive lo spagnolo. Emozioni speciali per il baby Marco da Graca, entrato nei minuti finali al posto di Kean: "Che emozione esordire in Champions con la maglia della Juve - scrive il giovane - Una grandissima soddisfazione, adesso testa bassa, impegno e lavoro per migliorare ogni giorno. Ringrazio anche la mia famiglia!". Ritorno in campo per Mattia De Sciglio, di nuovo a disposizione di mister Allegri: "Il ritorno in campo - è il suo commento social - che sognavo". (ANSA).