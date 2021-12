Cagliari: Mazzarri, Toro grandi ricordi ma noi dobbiamo salvarci

(ANSA) - CAGLIARI, 05 DIC - "Un girone di ritorno come quello dei record del Torino? Per il momento pensiamo a raggiungere questa salvezza. Quando ho detto sì al Cagliari ho pensato a una bella sfida da giocare: questa è la piazza ideale per portare avanti un bel progetto". Walter Mazzarri tra passato e futuro il giorno prima della sfida tra il suo Cagliari e la sua penultima squadra, il Torino.

"Con i granata fu un anno trionfale, andammo in Europa - ha raccontato - ma ora sono concentrato su questa gara, non penso al passato: dobbiamo subito fare bene". Cagliari nei giorni scorsi in ritiro: "Con il ds stavamo facendo delle valutazioni - ha raccontato -, i giocatori ci hanno anticipato: non è una scelta facile ma sono contento per l'atteggiamento". Mazzarri chiede anche aiuto alla dea bendata: "Non guasterebbe, perchè finora anche le situazioni non ci hanno aiutato: penso che sul campo abbiamo meritato quattro o cinque punti in più".