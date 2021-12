Liga: Barcellona perde col Betis, primo ko per Xavi

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Il Barcellona ha subito la sua prima sconfitta dopo l'arrivo al suo capezzale di Xavi Hernandez, perdendo 1-0 in casa col Real Betis in un incontro della 16/a giornata della Liga. Una rete in contropiede di Juanmi ad una decina di minuti dal fischio finale ha condannato i blaugrana al quarto ko stagionale, con la zona Champions - dove peraltro stazione lo stesso Betis, quarto - lontana sette punti mentre è alle porte la sfida col Bayern a Monaco, dove serve una vittoria per salvare la permanenza nel torneo europeo più prestigioso.

Xavi era partito con due vittorie su due ma anche lui ha ammesso che quei due risultati devono molto alla fortuna, con Espaynol e Villarreal colpevoli di aver sprecato diverse occasioni. Il pareggio senza reti in casa contro il Benfica in Champions ha messo ancora una volta a nudo i problemi del Barcellona sotto porta, ribaditi nella gara col Betis, che ha rischiato pochissimo prima di piazzare l'affondo vincente.

In un altro incontro della giornata, il Siviglia reduce dalla sconfitta col Real Madrid ha battuto 1-0 il Villarreal con una rete di Ocampos e resta al secondo posto, in attesa del risultato dell'Atletico, impegnato col Maiorca. In serata, chiude il programma del sabato il Real capolista, che fa visita alla Real Sociedad. (ANSA).