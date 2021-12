Museo di Coverciano: albero di Natale con letterine per azzurri

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Con l'avvicinarsi delle festività natalizie il Museo del Calcio di Coverciano offre più opportunità per i piccoli visitatori e le famiglie.

Un grande albero di Natale all'ingresso accoglie i visitatori e da oggi fino al 23 dicembre per i bambini e le bambine sarà possibile addobbarlo scrivendo letterine con un pensiero di incitamento agli Azzurri di Roberto Mancini in vista dei play off per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Addobbato con le letterine - che saranno poi recapitate ai giocatori della Nazionale - diventerà quindi l'albero dei bambini e delle bambine al Museo del Calcio.

Il Museo del Calcio con ingresso da viale Palazzeschi, 20, è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. Sarà visitabile anche mercoledì 8 dicembre e per le 'feste Azzurre' con aperture straordinarie tutto il mese di dicembre (ad eccezione del 25 e 26 dicembre) e il 'brindisi al Museo del Calcio' il primo gennaio. (ANSA).