Calcio: sabato caldo in serie A, le prime 5 in campo

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - La sedicesima giornata della Serie A si apre con un sabato spettacolare, che vede in campo le prime cinque in classifica. Suggestioni al massimo per la sfida tra Roma e Inter, primo incrocio per Mourinho con la squadra con cui ha conquistato il Triplete undici anni fa. Match clou anche al Maradona, dove il Napoli capolista ospita un'Atalanta che, dopo qualche impaccio iniziale, sta marciando a ritmi scudetto.

Per la partita all'Olimpico, il pronostico Snai pende piuttosto nettamente sul «2» nerazzurro, dato a 1,95, mentre la vittoria della Roma è offerta a 3,80. Da non scartare il pareggio, a 3,65. Dominio nerazzurro sul fronte dei possibili bomber: un gol del grande ex Dzeko vale 2,50, così come quello del suo compagno di reparto Lautaro Martinez.

Al Maradona si prevede equilibrio perfetto: i padroni di casa sono avanti, a 2,55, contro il 2,70 del «2» bergamasco e il pareggio dato a 3,45. L'Atalanta ha vinto nettamente gli ultimi due scontri diretti. Reti ed emozioni non dovrebbero mancare perché l'Over (1,60) vale meno dell'Under (2,20).

L'apertura del turno spetta al Milan, che attende la Salernitana a San Siro. Quasi rasoterra il segno «1», in quota a 1,20, un blitz a sorpresa dei campani vale 14 volte la scommessa. Improbabile anche il pareggio, a 7,00.

Tra le gare della domenica, Juventus a 1,24 nel match interno con il Genoa. Non facile l'approccio di Shevchenko, che dopo Roma e Milan incontra un altro avversario di grande caratura. A Sheva non dispiacerebbe un pareggio, a 6,00, remota l'ipotesi del «2», a 12. La Lazio, un punto in tre partite, prova a tornare al successo in casa della Samp: pronostico favorevole per Sarri, con il «2» a 2,05 e l'«1» doriano a 3,35. Nel derby veneto tra Venezia e Verona, prevale il «2» gialloblù, a 2,10, contro il successo lagunare a 3,55. Sassuolo in formissima e da «2» (2,05) in casa dello Spezia (3,35); equilibrio tendente al viola tra Bologna (2,85) e Fiorentina (2,60). (ANSA).