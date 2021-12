Roma; emergenza totale, out anche El Shaarawy con Inter

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Dopo Pellegrini, Jose Mourinho in vista della sfida all'Inter perde Abraham e Karsdorp per squalifica. L'emergenza, però, non si ferma qua: El Shaarawy ieri è uscito per un fastidio al polpaccio destro e già oggi ha intrapreso le cure, ma non potrà esserci contro i nerazzurri sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico. Previsto sold out.

