Napoli: per Koulibaly distrazione al bicipite, in campo nel 2022

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - Kalidou Koulibaly saluta il Napoli in questo fine 2021 e si prepara per tornare in campo a inizio del 2022. E' stato infatti ufficializzato l'infortunio del difensore centrale del Napoli che oggi ha fatto le visite mediche a Castel Volturno, evidenziando una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, che lo terrà fuori fino alla fine del 2021.

Koulibaly è stato sostituito al 35' della ripresa da Juan Jesus nel match di ieri contro il Sassuolo. Il centrale è uscito con un risentimento al flessore della gamba sinistra ma si temeva un infortunio più grave, che infatti oggi è stato confermato. Per Koulibaly inizia ora un lungo tempo di recupero con l'obiettivo di rientrare per l'inizio del 2022, anno che per il Napoli parte dalla sfida contro la Juventus del 6 gennaio a Torino. (ANSA).