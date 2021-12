Lega Serie B, approvati bilancio e budget

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Assemblea di Lega Serie B in videoconferenza. Presente anche la sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali che in apertura di riunione ha portato i suoi saluti, ringraziando il presidente Mauro Balata per l'invito, elogiando il percorso virtuoso che la Lega Serie B sta perseguendo in diversi ambiti ''come dimostrano - ha detto - l'incremento dei diritti televisivi e la distribuzione del prodotto in diversi Paesi di tre Continenti. Apprezzo inoltre che stiate investendo sui giovani sostenuti anche dalle politiche presenti in Lega''.

La sottosegretaria Vezzali ha poi illustrato le diverse azioni di sostegno e i ristori previsti dal Governo per dare una risposta alle esigenze del mondo del calcio dicendosi pronta al sostegno per una riforma del mondo sportivo. Collegato anche Gabriele Gravina che ha illustrato il percorso intrapreso dalla Federazione di sostegno e sostenibilità del sistema, ha evidenziato il lavoro e la costante vicinanza della sottosegretaria Vezzali e, infine, ricevuto i ringraziamenti di Balata per i contributi straordinari che la Figc ha recentemente riconosciuto alla Lega Serie B.

Efficientamento e più risorse alle associate, queste le parole chiave del bilancio della Lega Serie B 2020/2021, che l'Assemblea oggi ha discusso e approvato. Un bilancio virtuoso, chiuso in positivo, che assume ancora maggiore significato perché ottenuto in una contingenza di forte riduzione dei ricavi da ticketing e sponsorship dovuti alla crisi pandemica, e, inoltre, perché raggiunto non intaccando la qualità del prodotto anzi valorizzandolo attraverso maggiori investimenti nell'utilizzo di telecamere e di tecnologia di assistenza arbitrale, Var e Goal line Camera. Contestualmente, sempre nella riunione di oggi, è stato approvato il budget 2021/2022 che segna nuove opportunità di crescita, da sfruttare anche grazie alle marginalità createsi a seguito del notevole incremento dei ricavi (da diritti tv ma non solo), utilizzabili in progetti, investimenti ed iniziative che diano un ulteriore valore aggiunto alla Serie BKT. (ANSA).