Ruschel ritrova la Chapecoense, questa da avversario

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Una giornata particolare. Ed emozionante. L'ha vissuta Alan Ruschel Taquara, difensore classe 1989 dell'America di Minas Gerais, brasiliano con cittadinanza italiana, uno dei sopravvissuti alla sciagura aerea che - il 29 novembre di cinque anni fa - azzerò la Chapecoense, che si stava recando a Medellín, in Colombia, per disputare la finale della Copa Sudamericana. In seguito a quell'incidente, Ruschel seguì una fase riabilitativa per diversi mesi e ieri è tornato in campo con la Chapecoense, ma questa volta da avversario.

La 'sua' squadra, che ha sede a Belo Horizonte (Stato di Minas Gerais appunto), ed è allenata dall'ex attaccante laziale Mauro Zarate, ha vinto per 3-0 contro la Chapecoense nel campionato brasiliano. Una gioia per Alan Ruschel, ma anche una giornata densa di emozioni e di ricordi per i compagni che persero la vita in quella tragedia. Alan Ruschel era tornato a indossare la maglia della Chapecoense nel 2019, ma non se l'era mai trovata di fronte come avversaria. (ANSA).