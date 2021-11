La Juve sorride a Salerno con i gol di Dybala e Morata

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Nel momento più difficile della propria stagione la Juventus ritrova il sorriso a Salerno, dove passa 0-2 grazie alle reti di Dybala e Morata. Il punteggio per i bianconeri poteva essere anche più largo, ma un gol di Chiellini è stato annullato dal VAR per fuorigioco di Kean, mentre nel recupero Dybala ha sbagliato clamorosamente un rigore scivolando durante la rincorsa.

Nell'altro incontro della 15/a giornata, al Bentegodi Verona e Cagliari si sono divise la posta con uno 0-0 che porta ad entrambe un punto importante, soprattutto ai sardi che restano comunque penultimi in classifica. (ANSA).