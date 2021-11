Mondiali per club Fifa a febbraio negli Emirati Arabi Uniti

(ANSA) - LOSANNA, 29 NOV - La prossima Coppa del Mondo per club Fifa, inizialmente prevista in Giappone a dicembre, si terrà dal 3 al 12 febbraio 2022 negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha annunciato l'organo di governo del calcio mondiale.

Il sorteggio di oggi pomeriggio a Parigi determinerà le otto partite di questa competizione tra le rappresentative di ciascuna confederazione e del paese ospitante. Saranno infatti sette le squadre impegnate, anche se il loro numero sarebbe dovuto aumentare a 24, prima che la crisi sanitaria sconvolgesse i piani della Fifa. Tra i club ci sono il Chelsea, vincitore della Champions League, i brasiliani del Palmeiras, che ha appena vinto la seconda Copa Libertadores consecutiva, i messicani del Monterrey e il club egiziano Al-Ahly. Completano il gruppo i sauditi di Al Hilal, insieme ad Al Jazira (Emirati Arabi Uniti) e alla formazione neozelandese di Auckland. Il Qatar ha ospitato a inizio anno la precedente edizione, vinta dal Bayern Monaco, che si sarebbe dovuta svolgere già a dicembre 2020 ed era stata rinviata di due mesi a causa della pandemia di coronavirus.

La Fifa ha inoltre annunciato lo svolgimento dal 14 al 30 marzo 2022 di un torneo di qualificazione ai Mondiali 2022 per i Paesi dell'Oceania: saranno riunite otto squadre in Qatar e verrà assegnato un biglietto per una partita di spareggio nel giugno 2022. Anche questo spareggio - una partita tra la rappresentativa dell'Oceania e una squadra che si è classificata 4/a nelle qualificazioni nella zona Concacaf (Centro e Nord America) - , così come quello previsto tra la squadra classificata 5/a nelle qualificazioni del Sud America e una nazione della zona asiatica, dovrebbe tenersi in Qatar il 13 e 14 giugno. (ANSA).